Une quarantaine de personnes ont manifesté ce samedi 31 mars devant la gare de Cherbourg pour dire leur soutient à la grève des cheminots. et défendre l'accès aux services publics

Cherbourg, France

Solidarité avec les cheminots et les cheminotes ! C'était le mot d'ordre ce samedi 31 mars en fin de matinée devant la gare de Cherbourg de plusieurs mouvements de gauche ( EELV, Ensemble !, France insoumise, génération, la gauche debout, NPA, parti de gaiche, PCF ) réunis pour défendre le service ferroviaire et le mouvement de grève qui s'annonce dès lundi 19h à la SNCF.

Une quarantaine de personnes étaient venue dire qu'elles seraient aux côtés des cheminots dès le 3 avril pour défendre l'accès aux services publics

Le collectif envisage un soutien, notamment financier © Radio France - Jacqueline FARDEL

Vers un soutien financier ?

"La grève des cheminots c'est la grève de tous" ont dit la quarantaine de personnes mobilisées. Les membres du collectif craignent une privatisation complète, des problèmes de sécurité, des conséquences aussi sur l'environnement avec plus de bus et de camions sur les routes et une augmentation des tarifs .

Les modalités d'action du collectif restent à définir mais pourraient passer par des distributions de tracts et des soutiens financiers