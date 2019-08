Cherbourg : un immeuble vétuste bientôt démoli dans le centre-ville

Un immeuble rue Tour Carrée dans le centre-ville de Cherbourg va être démoli. Vétuste et inoccupé depuis plusieurs années, il a été racheté il y a deux ans par le bailleur Presqu'île Habitat qui compte en bâtir un nouveau. L'opération vise à répondre à la demande de logements en centre-ville.

Cherbourg - France

Cela fait plusieurs années que la mairie oeuvre à la dynamisation du centre-ville. Cela passe par la réhabilitation d'immeubles insalubres, et ils sont nombreux. Mais il faut parfois convaincre des propriétaires réticents, comme rue Tour Carrée. "Il y a des propriétaires qui ne jouent pas le jeu, qui laisse les immeubles dépérir," déplore Benoît Arrivé, le maire de Cherbourg-en-Cotentin.

La mairie propose pourtant des aides financières pour faire des travaux. Une méthode incitative qui ne marche pas toujours ; il faut alors passer à la coercition : rénover ou vendre, sinon c'est l'expropriation. C'est ainsi le propriétaire de l'immeuble de la rue Tour Carrée l'a finalement cédé à Presqu'île Habitat pour 120 000 euros. Mais entre la démolition et le nouveau bâtiment, le montant des travaux s'élève à un millions et demi d'euros. Seul un bailleur social et ses partenaires peuvent porter un tel projet. "C'est une volonté de la collectivité de repeupler ce centre-ville", explique Daniel Lereculey, président de Presqu'île Habitat.

Fin des travaux prévues en 2021

Le chantier se prépare depuis le 26 août, et la démolition à proprement parler durera jusqu'au mois d'octobre. Le président de Presqu'ile Habitat espère que le nouvel immeuble verra le jour fin 2021. Il abritera huit appartements, des T2 et des T3 pour répondre à la demande de petits logements. Daniel Lereculey insiste aussi sur le montant abordable des loyers : le bailleur vise "des personnes jeunes ou des jeunes couples."

Voici à quoi ressemblera le nouvel immeuble vu de la rue. Il abritera huit appartements. - Mairie de Cherbourg

Infos circulation

Le chantier de démolition bloque une portion de la rue Tour Carrée. Jusqu'à la fin du chantier en octobre, la circulation sera interdite pour les voitures de part et d'autre, sauf pour les riverains. La mairie indique qu'en sortant de la rue au Blé, il faudra donc tourner à droite en direction de la place de la Révolution puis de la rue du Port, inversée le temps des travaux, pour ressortir quai de Caligny.