Cherbourg : un pêcheur lance une cagnotte en ligne pour réparer son bateau

Le pêcheur Guy Loir et sa nièce, à l'origine de la cagnotte

Son outil de travail est bloqué dans le port de Cherbourg. Guy Loir, un pêcheur, a perdu son bateau pendant le confinement. Le moteur du Haot-Vouet est tombé en panne et il n'a pas les moyens de le réparer. Il demande de l'aide dans une cagnotte en ligne pour financer ce budget de 70.000 euros.

"Étant donné les devis qu'on me propose, c'est presque le prix d'un moteur neuf", explique-t-il. "Il faut aussi que je remplace mes deux cuves à gasoil, aucun constructeur ne voudra mettre un moteur sur des cuves anciennes."

Pas de réserve financière

Il se retrouve alors dans l'impasse, sans réserve financière après la crise du coronavirus. "La banque ne peut pas suivre car il faut être à jour sur tous les documents, il faut payer l'Urssaf et l'Enim en priorité. Ensuite, il y a une aide européenne pour avoir 30% du prix du moteur, mais on ne peut pas en commander avant d'avoir de réponse positive. C'est six, huit mois d'attente", précise le pêcheur.

La situation devient "intenable." Guy Loir reprend le bateau de son frère, "mais ça ne suffisait pas à payer les charges pour trois bonhommes." Pour la première fois, il se retrouve dans l'obligation de débarquer son équipage pour ne plus avoir de cotisations sociales. Son matelot part naviguer avec un collègue à Omonville-la-Rogue, lui et son fils travaillent sur le bateau d'un autre pêcheur cherbourgeois.

Ils partagent les dépenses et les rentrées d'argent. "Ça me permet de continuer à ouvrir la petite boutique que je tiens chez moi. Ce serait dommage que je perde aussi ma clientèle", ajoute-t-il. Outre collecter des fonds, cette cagnotte lui permet de faire connaître sa situation. Guy Loir compte sur les dons d'entreprises, et notamment pour des dons de matériel.