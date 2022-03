Cherbourg : "Un plaisir de retrouver les vide-greniers après deux ans de privation"

La franchise "Au Vide Grenier" vient d'ouvrir ses portes à Cherbourg. Le principe : se balader dans les allées d'un vide-grenier tout en restant au chaud et au sec. Ce nouveau concept séduit les Manchois qui sont venus nombreux pour ce premier jour d'ouverture.

Ce matin, avant l'ouverture, une file de personnes attendait l'ouverture devant les grilles fermées du magasin. Venus de Cherbourg, Tollevast, ou Martinvast, les Manchois férus de brocante étaient impatients de découvrir ce nouveau concept.

250 stands et des centaines d'objets

"Au Vide Grenier" est une entreprise Française créée en 2016. Comme dans un vide-greniers traditionnel, les particuliers-vendeurs, choisissent leurs objets et fixent leurs prix, mais ils n'ont pas besoin d'être présents derrière leur stand. Ce sont les employés d "Au Vide Grenier" qui se chargent de la vente des objets.

Un concept séduisant pour ceux qui ont peu de temps libre. "Nous travaillons tous les deux avec mon mari, et avec nos enfants nous avons toujours beaucoup d'objets en trop. Ici, c'est pratique, nous déposons tous nos objets et ensuite, nous, récupérons l'argent de la vente" explique Olivia de Cherbourg. Tous les objets ont une étiquette avec un code barre, ce qui permet ensuite de tout répertorier et de reverser la somme exacte à chaque vendeur.

La franchise d'"Au vide grenier", dans la Manche a ouvert ces portes, mardi 1 er mars et les dirigeants Matthieu et Emmanuelle Dinard sont satisfaits pour ce premier jour. "Il y a eu beaucoup de personnes et ça n'arrête pas, les gens sont très curieux de ce nouveau magasin" commente Matthieu Dinard, le dirigeant de la franchise cherbourgeoise.

Au total, 250 petits stands sont exposés : vêtements, électroménagers, meubles, ou encore livres, des centaines d'objets sont proposés.

Meubles, livres, électroménagers : des centaines d'objets sont proposés. © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Retrouver le vide-greniers après deux années d'annulation avec le Covid

À Cherbourg, les passionnés de vide-greniers sont venus nombreux. "Pendant deux années, nous avons été privés de ces moments, c'était un peu du sevrage, alors là, ce sont les retrouvailles" s'exclame James venu avec sa sœur.

Pareil, pour André, 54 ans, qui est tout aussi féru des brocantes : "Fouiner, flâner, se promener, discuter, c'est une vraie magie....je suis venu ce matin car, cela m'avait beaucoup manqué" ajoute-t-il.

Les Manchois sont venus, impatients de retrouver les vide-greniers © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

"Une ambiance différente qui ne remplace pas la traditionnelle brocante"

Morgane, 25 ans, toujours à l'affût de vêtements de seconde main, a trouvé plusieurs chemisiers et une paire de chaussures, pour quelques euros. Une affaire ! Pourtant, elle préfère les vide-greniers, en plein air : "Je suis contente d'être venue, mais, il n'y a pas de négociations et de discussions avec le vendeur. Il y a une ambiance différente qui ne remplace pas la traditionnelle brocante".

Cette vente en intérieure semble convenir pour l'hiver. "Ici, comme il pleut souvent, c'est une bonne idée pour maintenir les brocantes, mais, j'ai quand même hâte de retrouver les brocantes dans les rues, au printemps," ajoute Laetitia.

"Au Vide Grenier", est ouvert tous les jours, de 10h à 19h. Le magasin est situé près de "Darty" dans la zone d'Activité, Boulevard de la Banque à Genêts, 50470 La Glacerie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site internet.