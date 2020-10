Cherbourg : un pôle d’excellence soudage pour lutter contre la pénurie de main d’œuvre

Les quatre grands donneurs d'ordre du Cotentin unis dans la même galère. EDF, Naval Group, Orano et CMN ont toutes les peines du monde aujourd'hui à trouver des soudeurs qualifiés. Une problématique nationale (seul un poste de soudeur, tuyauteur ou chaudronnier sur quatre est pourvu en France), mais qui s'exprime encore plus sur un territoire comme le Cotentin où l'industrie occupe une place prépondérante.

Former la crème des soudeurs

Avec l'aide des collectivités, EDF, Naval Group, Orano et CMN ont donc décidé de s'allier pour créer à Cherbourg-en-Cotentin un pôle d'excellence de formation aux métiers du soudage. L'objectif de ce pôle est d'attirer et de former des salariés hautement qualifiés pour répondre aux besoins des quatre donneurs d'ordre et de leurs sous-traitants.

Une centaine de soudeurs hautement qualifiés chaque année

Grâce à ce partenariat public/privé, une centaine de soudeurs hautement qualifiés devraient sortir chaque année de ce pôle. Un bâtiment de 3.000 mètres carrés va sortir de terre sur la zone d'activité économique de Bénécère à Cherbourg.

Les travaux débuteront l'an prochain pour une ouverture du site en 2022. Le montant du chantier s'élève à 3,2 millions d'euros, pris en charge par l'Agglo du Cotentin. La collectivité mise sur le pouvoir d'attractivité de ce pôle d'envergure nationale.