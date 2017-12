Le côté identitaire n'est pas réservé aux Bretons, Basques et Corses. S'afficher Cherbourgeois et fier de l'être ! C'est le credo de la nouvelle marque de vêtements "Cherwood" dont le symbole n'est autre que la statue de Napoléon.

Cherbourg-en-Cotentin, France

Cherwood © Radio France - katia lautrou

Créé le premier avril dernier seulement, la marque Cherwood a ouvert jeudi 7 décembre une boutique éphémère place centrale à Cherbourg. Et ça cartonne : T-shirts, sweats, polos, sacs et même casquettes...Tout est en coton bio et 100% local ! Avec écrit dessus : "Cherbourgeoise" ou "Cherbourgeois", "Cherbourgeoise à l'intérieur" ou encore "Cherbourgeois bien ancré". Avec des petits logos comme le parapluie ou le bachi de marin. Marie Levavasseur l'un des 3 créatrices de la marque "on est agréablement surpris de l'accueil. Les gens sont contents d'afficher leur appartenance à Cherbourg même si la marque n'est pas que identitaire. "

Cherwood © Radio France - katia lautrou

Aujourd'hui la marque s'affiche partout dans le monde. Sur la page facebook de la boutique des étrangers se photographient avec Cherbourg écrit sur le coeur.