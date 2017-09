Cherche apprentis désespérément !

Certains patrons sarthois frappent à la porte des centres de formations. Malgré une hausse du nombre d'apprentis ces dernières années, il n' y a pas assez de main d'oeuvre pour faire face à la demande

3 500 apprentis sont formés chaque année dans notre département. Ils devraient être encore plus nombreux cette année (les chiffres définitifs seront connus en décembre) et pourtant il n' y a pas assez de main d'oeuvre pour faire face à la demande. Exemple dans le secteur de la coiffure où vingtaine de postes sont à pourvoir. Manoëlla Rasselet dirige le centre de formation des apprentis de la coiffure en Sarthe et son téléphone n'arrête pas de sonner. "Ce sont des gérants de salon de coiffure qui appellent au secours. Ils cherchent du personnel. Ils me demandent des jeunes à former mais tous ceux qui sont chez moi ont déjà un employeur".

Idem dans le secteur du bâtiment, en maçonnerie notamment, ou dans l'industrie : une 40 aine de postes d'usineurs et de techniciens de maintenance sont à pourvoir.

80 % des apprentis ont un emploi à l'issu de leur formation

Malgré ces succès l'apprentissage souffre encore d'une mauvaise image, à tord, regrette Christelle Morançais, vice-présidente du conseil régional en charge de l'apprentissage. " Ce n'est pas une voie de garage mais une voie d'excellence. 8 apprentis sur 10 sur un emploi à la sortie avec de vrais diplômes et des perspectives d'évolution de carrière puisque les formations vont du CAP à Bac + 3".

L'apprentissage est désormais ouvert jusqu'à l'âge de 30 ans. Ils touchent entre 25 et 75 % su Smic pendant leur formation selon leur niveau de qualification et les frais de transport sont en partie pris en charge par la Région. 80 % des apprentis trouvent du travail à la sortie. Si vous êtes intéressé, il est encore le temps de s'inscrire. Tous les filières et les débouchés sont à retrouver sur le site du conseil régional.