"Chercher les talents en-dehors de l'Indre" : l'agence d'attractivité séduit les salariés parisiens

Depuis sa création il y a trois ans, l'Agence d'attractivité de l'Indre multiplie les actions pour faire venir de nouveaux habitants dans le département. La question de l'emploi est évidemment un frein ou un obstacle pour certains projets. Pourtant, les offres ne manquent pas. "Il y a une hausse de 37% des besoins exprimés par les entreprises en début d'année. On cherche vraiment de la main-d'œuvre", observe Thierry Bluet, le directeur de l'Agence, invité de France Bleu Berry.

De nombreuses offres d'emploi à pourvoir dans l'Indre

L'organisme dispose d'un stand sur le salon "Paris pour l'Emploi". L'occasion de montrer toute la richesse des postes proposés. "Ça concerne des postes non qualifiés mais aussi très qualifiés. Et malheureusement, tous les secteurs d'activité sont concernés. On parle souvent de la restauration mais c'est le cas aussi dans les transports, dans l'industrie...", précise Thierry Bluet. Or, le département de l'Indre continue de perdre des habitants. "Cette érosion démographique fait que notre bassin de population ne suffit plus. Il faut aller chercher en-dehors de l'Indre les talents et les compétences recherchés par les entreprises", poursuit le directeur de l'Agence d'attractivité de l'Indre.

Il est encore difficile de dire combien de personnes se sont installées dans l'Indre grâce au travail de l'Agence d'attractivité. "Mais nous suivons entre 100 et 150 dossiers chaque année. Et on fait tout pour qu'il n'y ait pas d'obstacles à l'installation et à la venue de ces nouveaux habitants de l'Indre", conclut Thierry Bluet.