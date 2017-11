Chéreau recrute 50 salariés dans le sud Manche

L'entreprise Chéreau, leader européen dans la conception et la fabrication de carrosseries frigorifiques pour poids lourds, propose 50 postes à pourvoir sur ses deux sites d'Avranches et Ducey

La société emploie actuellement 950 personnes dans le sud Manche. Elle recherche activement une cinquantaine de carrossiers, monteurs, machinistes ou encore électriciens.

Il s'agit de répondre à une forte croissance de l'activité des deux usines, croissance continue depuis maintenant six ans. Chéreau réalise la moitié de son chiffre d'affaires à l'export avec une progression des ventes de plus de 20% par an sur les 5 dernières années.

La société profite de l'expansion du marché du frigorifique

L'entreprise propose des remorques pour transporter des denrées alimentaires, mais elle doit répondre à de nouveaux marchés qui ont besoin d'un transport sous températures dirigées. C'est le cas par exemple des produits pharmaceutiques mais aussi de l'électronique ou encore du vin. La société continue son développement et ses innovations. Elle présentera en première mondiale à la fin du mois au salon Solutrans, à Lyon, sa toute nouvelle génération de semi-remorques multiplexés.

L'usine de Chéreau à Ducey dans la Manche - Chéreau

Une main d'oeuvre difficile à trouver dans le sud Manche

Chéreau a du mal à faire venir des salariés dans la Manche. Récemment pour des postes de soudeurs, l'entreprise a fait appel à de la main d'oeuvre étrangère.

La société travaille avec le Conseil Régional de Normandie sur la formation de salariés. En 2016, elle a formé directement une demie douzaine de jeunes soudeurs pour les intégrer dans ses usines manchoises.

Elle tente aussi sur l'attractivité du territoire avec le département de la Manche et la Communauté d'Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie. L'objectif est notamment de trouver des solutions d'emplois pour les conjoints des salariés qui arrivent dans les entreprises du secteur.