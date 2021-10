Cherré-Au : une nouvelle plateforme logistique pourrait créer 450 emplois

C'est un projet important pour le bassin d'emploi de la Ferté Bernard. GLP, géant de l'immobilier logistique, arrive à Cherré-Au. L'annonce a été faite par Didier Reveau, maire de La Ferté Bernard et président de la communauté de communes de l'Huisne sarthoise, mercredi lors de la réunion du conseil intercommunal. GLP va s'installer dans la zone d'activités du Coutier et y investir 74 millions d'euros. L'entreprise souhaiterait acquérir auprès de la communauté de communes un terrain de 33 hectares (la promesse de vente a été votée à l'unanimité par les élus) pour y implanter une nouvelle plateforme logistique. Celle-ci serait composée de deux bâtiments de 75 000 et 50 000 m² et d'une hauteur de 12 mètres. La stratégie de GLP est ensuite de proposer ces bâtiments à la location à des sociétés de logistique.

Mais si le projet est sur de bons rails, il n'a pas encore abouti. Selon Didier Reveau, les demandes de permis de construire devraient être déposées d'ici la fin de l'année. Ensuite, la communauté de communes de l'Huisne sarthoise engagera des travaux d'aménagement et de raccordement du site. L'objectif est qu'ils soient terminés en 2023 pour signer cette année là avec GLP le contrat de vente, contrat estimé pour le moment à 8,7 million d'euros. La construction des bâtiments pourra alors commencer. Leur livraison serait prévue pour 2024.

A terme, le projet pourrait créer 450 emplois. Il viendra aussi agrandir la zone d'activités du Coutier. Située à proximité de l'autoroute A11, elle rassemble actuellement sur 52 hectares six entreprises (Thiriet, Ziegler, Pusterlan 1880, Pigeon TP, Agem et Balsan enchères).

