Cherté du carburant : pourquoi pas de Bioéthanol en Corse

Alors que sur le continent, de plus en plus d'automobilistes se tournent vers le Bioéthanol en raison de l'augmentation du prix du carburant, la Corse ne peut profiter de cette aubaine.

Depuis la flambée du prix du carburant, le Bioéthanol est l'une des solutions les plus prisées par les automobilistes, notamment ceux qui utilisent leur véhicule sur de longues distances, souvent pour des raisons professionnelles.

Un carburant moitié moins cher

Promu par Jacques Chirac au début des années 2000, puis tombé plus ou moins dans l'oubli, il connait un réel succès depuis les hausses successives du prix du carburant, d'autant qu'à ce jour, aucune tendance à la baisse n'est envisagée.

Quasiment moitié moins cher que l'essence car beaucoup moins taxé

, ce carburant bénéficie depuis 3 ans de l’homologation, par le gouvernement, des fameux boîtiers éthanol, comblant un flou juridique.

Introuvable en Corse

Mais si la distribution de ce produit est de plus en plus fréquente chez les pompistes sur le continent, en Corse le Bioéthanol n'est pas distribué. Selon la direction des dépôts pétroliers qui affirme avoir étudié cette possibilité, son transport par camions citernes dans des navires spécialement affrétés pour acheminer des matières dangereuses est plus cher, d'autant qu'à ce jour, tous les ports de l'île ne sont pas équipés pour les accueillir. Autre problème, ce produit, s'il était transporté dans des navires dits "pétroliers" ne pourrait être transvasé avec les conduits habituellement utilisés pour les autres carburants, car son contact avec un autre produit compromettrait leur qualité.