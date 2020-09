L'inquiétude des salariés chez Construction navale Bordeaux : "On va avoir un plan social"

La covid a ébranlé l’aéronautique à Bordeaux. Mais les autres secteurs industriels ne sont pas épargnés par la crise. C'est le cas de la métallurgie et notamment de Construction navale Bordeaux (CNB), le plus gros employeur industriel bordelais.

Le nombre de sous-traitants divisé par deux, idem pour les 200 contrats intérimaires. "Et les intérimaires encore chez nous risquent de voir leur contrat non-renouvelé" estime Michel Petel, délégué syndical CGT.Construction navale Bordeaux (CNB), le plus gros employeur industriel bordelais, voit son activité ébranlé par la crise économique liée à la covid-19. Les carnets de commandes ont chuté de 50% selon les syndicats, le chiffre d'affaire baisse logiquement aussi. Près de la moitié des salariés qui construisent les catamarans de la marque de luxe Lagoon (leader mondial dans le domaine) et des catamarans sportif Excess sont encore au chômage partiel. Mardi 8 septembre, la direction de Beneteau, l'actionnaire majoritaire, tient un comité de groupe pour évoquer la réorganisation stratégique de CNB. Pour les syndicats, la préparation d'un plan de sauvegarde de l'emploi est évidente.

Sur les six bâtiments du site, deux sont à l'arrêt, le constructeur de bateaux bordelais tourne toujours au ralenti. CNB compte également 46 départs volontaires en trois mois, "du jamais vu" selon Mihcel Petel. Il craint la réorganisation à venir : "On sait qu'il va y avoir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qu'on ne sait pas c'est combien de personnes vont être concernées et quelles mesures d'accompagnements seront prévues" explique le délégué CGT.

Une ambiance pesante également pour Pascal Boiveau : "_On pense qu'il n'y aura pas beaucoup de possibilités de mutations en interne puisque tout le groupe subit en France le même plan social, au niveau européen et mondial égalemen_t" avance le délégué syndical CFDT en reprenant : "Nous nous inquiétons également de la capacité de reclassement des salariés de CNB dans le bassin d'emploi bordelais qui est déjà très affecté." Pascal Boiveau souligne un autre questionnement : "Beneteau a bénéficié d'un prêt garanti de l'Etat et on aimerait bien qu'en retour le groupe maintienne les emplois. Cela relève, selon nous, de sa responsabilité sociale."

Aucun accord n'est encore signé assure la direction

Beneteau, le leader mondial dans la construction nautique qui possède CNB, confirme son intention de baisser les coûts et réduire la capacité de production mais ne dit rien sur de potentielles suppressions de postes. "Un accord de méthode est en préparation avec les partenaires sociaux mais rien n'est encore signé" nous dit-on du côté de la direction. Le groupe affirme que les fond propres de 600 millions d'euros ainsi que ce prêt gouvernemental de 120 millions d'euros assurent la survie de l'entreprise mais qu'il faudra s'adapter à la crise. Selon ses mots, le PDG veut "réduire la voilure pour pouvoir la redéployer quand la situation s'améliorera."