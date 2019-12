Chez Delfingen à Anteuil, on suscite "l'intrapreunariat"

Anteuil, France

Comment stimuler la créativité de ses salariés et leur esprit de solidarité ? Le groupe Delfingen (2600 salariés à travers le monde) dont le berceau est à Anteuil près de l'Isle sur le Doubs (260 salariés) a crée un outil baptisé "The Annex", sorte de boite à idées où les salariés proposent des projets innovants, même en dehors du domaine d'activités de l'entreprise.

Et ça marche ! Illustration avec cette fabrication de prothèses de mains articulées pour des enfants qui naissent avec une agénésie (un membre qui ne s'est pas formé complètement avant la naissance).

Dorothée Potier, ingénieure qualité, nous présente la prothèse de main articulée qu'elle vient de fabriquer dans le laboratoire de Delfingen © Radio France - Christophe Beck

Dorothé Potier, ingénieure qualité, a soumis cette idée aux suffrages de ses pairs. La direction a validé l'initiative. Une première prothèse a été fabriquée avec l'imprimante 3D de l'entreprise, sur un modèle proposé par l'association E-Nable (qui milite justement pour cette fabrication démultipliée). Elle sera offerte à un collaborateur portugais du groupe Delfingen.

Et l'histoire ne s'arrête pas là. Puisqu'une usine indienne du groupe Delfingen va se lancer dans une production à plus grande échelle pour les enfants indiens qui sont dans le besoin.

Le groupe Delfingen (spécialiste des gaines de protection des câblages ainsi que des tubes pour le transport de fluide) vient de décrocher le label "Vitrine Industrie du Futur" pour cette démarche "d'intrapreunariat". C'est la première entreprise franc comtoise à décrocher ce prestigieux label.

"Un programme d'intrapreunariat, c'est la capacité pour les collaborateurs de porter des projets qui sont parfois à la marge de l'entreprise. Et ils vont pouvoir bénéficier d'un espace de liberté pour donner corps à ce projet, tout en augmentant leurs compétences", explique Christophe Clerc, directeur général des services supports et RH chez Delfingen. "Le lien entre la fabrication de cette prothèse de main et l'entreprise est à trouver dans la fondation Delfingen qui oeuvre dans l'aide au handicap et par ailleurs, c'est une manière d'expérimenter d'autres procédés de fabrication, comme l'impression 3D".