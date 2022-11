Chez ENVIE à Longvic, le service de réparation des appareils électroménagers cartonne

Réparer ou acheter du neuf ? Les clients de l’entreprise ENVIE à Longvic, près de Dijon (Côte-d’Or) ont choisi. Ils n’ont d’ailleurs pas attendu l’annonce du gouvernement, du « bonus » réparation, pour donner une seconde vie à leurs appareils électroménagers défaillants. Les employés d’ENVIE remplacent des pièces, ressoudent des fils, nettoient des éléments, toute la journée. Et de plus en plus au fil des ans. Entre les prix du quotidien qui grimpent et une prise de conscience écologique, la réparation est devenue le bon plan.

Des quantités jamais vues

Ce mardi 15 novembre, l'entrepôt est plein à craquer, avec des centaines de machines à laver, de fours, de frigos un peu partout. Les arrivages n'arrêtent pas d’affluer. Azzedine Tbatou est le chef d'atelier. « Il y a quelques temps, on était dans la consommation, explique-t-il. Les appareils arrivaient à deux ans en fin de garantie, alors que maintenant on revient vers la réparation pour les garder le plus longtemps possible. »

Les clients y trouvent leur compte

Les consommateurs, de leurs côtés, ont pris de plus en plus l'habitude de faire réparer plutôt que d'acheter du neuf. Vanessa, une Dijonnaise de 22 ans, vient chez ENVIE pour sa machine à laver qui est tombée en panne. « J'ai vu qu'il y avait cette entreprise ici, raconte l’étudiante. Je me suis dit que je pouvais estimer combien ça me coûterait de la réparer, j'aurai peut-être une bonne surprise ! » C'est le bon plan pour Vanessa, parce qu’en tant qu’étudiante ses moyens sont très limités.

Le montant moyen des réparations chez ENVIE tourne en moyenne autour de 100 euros selon la panne. © Radio France - Dimitri Morgado

Des économies pour le porte-monnaie et pour la planète

Le 15 décembre prochain, les clients pourront, en plus, profiter de ce « bonus » réparation. Pour l'un des responsables d'ENVIE, Florian Battistelli, ce coup de pouce est une excellente nouvelle. « Déjà aujourd'hui, une réparation coûte moins cher qu'un appareil neuf, mais ça reste toujours un budget important,admet-il_. Le fait d'avoir une remise là-dessus, ça va pouvoir inciter les consommateurs à privilégier la réparation au remplacement de ces appareils, ce qui est une très bonne nouvelle pour la planète._ » Parce que c'est aussi le but de ce bonus, allier économie et écologie.