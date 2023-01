Chez Howmet Aerospace, les salaires vont augmenter pour faire face l'inflation

Est-ce que votre patron ou votre entreprise a décidé d'agir sur vos salaires face à l'inflation ? Question que nous développons sur France Bleu Normandie dans un contexte actuel d’inflation et d’inquiétude relative au pouvoir d’achat. Dans les mois à venir, les relations entre employeur et collaborateur promettent d’être très largement influencées par les salaires. Alors que l’inflation sur un an en France s’affiche à 5.9% en décembre, 5,2% sur l'année 2022 (source : Insee), quelles réponses apportent votre entreprise ?

ⓘ Publicité

Bras de fer, gain de cause chez Howmet Aerospace

L'usine Howmet est un sous-traitant de l'aéronautique qui compte 480 salariés et une centaine d'intérimaires. Avec plusieurs usines en Europe et aux USA, où se situe le siège. Howmet, n'est autre que la troisième plus grosse entreprise de métallurgie du Calvados. Elle compte plus 1500 salariés répartis dans 11 usines en France.

Après un gros bras de fer avec les partenaires sociaux, la direction et les syndicats, les négociations salariales ont pu aboutir et c'est notamment grâce à Anthony Milcent, dans l'entreprise depuis 10 ans, il est également délégué syndicale Force Ouvrière : "Il y a eu une réelle prise de conscience. Oui, l'augmentation n'est pas obligatoire, mais les négociations, si ! Nous avons eu le covid et là, on s'est tous fait un peu dépasser par l'inflation. Au niveau européen, il y a eu une demande de revalorisation salariale pour éviter l'évasion des compétences, car des collaborateurs ont voulu quitter le bateau. Donc au niveau français, on a pu s'en servir pour demander en local dans nos entreprises une augmentation des salaires. On s'est basé dans nos négociations sur les chiffres de l'inflation qu'on avait à cette époque-là, au moment d'octobre/novembre, c'était à peu près 4,2 %. On a réussi à négocier une enveloppe de 5 % à partir du 1ᵉʳ janvier 2023, par rapport à l'augmentation générale, soit 85 € brut en plus par mois" explique ce salarié de chez Howmet Aerospace.

"Il était temps"

Chez les salariés, c'est un ouf de soulagement. Si les syndicats parlent d'une augmentation historique, Anthony Cochet, salarié depuis quatre ans, relativise : "On veut toujours avoir plus, mais c'est déjà bien, c'est une reconnaissance. Moi, après le covid, c'était compliqué de revenir ici, j'ai pensé à quitter l'entreprise, mais bon, avec deux enfants, ma femme qui travaille ici, les factures, ce n'était pas possible. C'est 85e en plus, mais c'est calqué sur l'inflation".

D'autres sont moins satisfaits, comme Eric, qui travaille depuis 32 ans chez Howmet Aerospace : "Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas changer mon quotidien. On doit faire attention à tout, on calcule la moindre sortie. J'espère juste que l'inflation ne va pas continuer à augmenter aussi vite", assure-t-il.

Si cette inflation continue son chemin, les syndicats ont déjà prévenu la direction d'Howmet Aerospace pour à nouveau se mettre autour de la table et négocier les salaires.