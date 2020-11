Chez le bailleur social Habitat, l'emploi des jeunes résiste à la crise

Sur le front de l'économie et de l'emploi, les chiffres ne sont pas bons. Sur le troisième trimestre, 9% de la population active n'a pas de travail. Selon une enquête de Pôle Emploi, 40% des employeurs ayant prévu de recruter ont différé ou annulé leur projet, une enquête réalisée avant l'annonce du deuxième confinement. Difficile donc de trouver un emploi, et encore plus dur d'entrer sur le marché du travail !

"On peut facilement suivre quelqu'un, même pendant un confinement"

Pour les jeunes, une voie appréciée, c'est celle de l'alternance : scolarité et entreprise alterné, semaine par semaine ou mois par mois. Valentin Legardinier, 21 ans fait partie de ceux qui ont choisi cette voie. Après un BTS, un an de prépa, il est admis dans une école d'ingénieur rouennaise, et décide de faire une alternance. Encore faut-il la trouver : "Avec la situation actuelle, je me suis dit qu'il fallait viser large, confie le jeune homme. J'ai envoyé une soixantaine de candidatures, et j'ai eu quatre réponses." Dont celle du bailleur social Habitat 76, qui cherchait 17 alternants pour la rentrée. "Il y a eu un entretien en visio, et voila !". C'est parti pour trois ans entre son école et l'entreprise.

"Avec le téléphone, les visioconférences, on peut facilement suivre quelqu'un même pendant un confinement", clame Alexis Leroy, chargé d'opérations. Aujourd'hui, Valentin travaille sur un chantier de réhabilitation d'un immeuble, au Houlme, à un quart d'heure au nord de Rouen. "Tout dépendra de son apprentissage, et de ses nouvelles compétences, il pourra faire plein de choses, y compris des choses que je fais habituellement. Il fait pleinement partie de l'équipe", détaille Alexis Leroy.

Valentin est suivi spécifiquement par Laura Archeray, conductrice d'opération : "Je dois l'orienter vers des collègues qui ont des besoins. Il doit voir des choses différentes pour apprendre, monter en compétences. A la fin, il doit être autonome !"

Depuis 2017, Habitat a embauché en CDI douze anciens alternants. De quoi donner des idées à Valentin, et à tous ceux qui sont encore étudiants...