Chez Marck & Balsan à Montierchaume, Florence Parly salue "une entreprise très importante pour l'armée"

Que ce soit lorsque le directeur général, Laurent Marck, lui montre une tenue de camouflage dernier cri, ou lorsqu'une ouvrière lui fait une démonstration avec sa machine à coudre, Florence Parly se montre attentive. La ministre des armées était ce vendredi en visite dans l'usine Marck & Balsan de Montierchaume, près de Châteauroux. Si le site n'existe que depuis une vingtaine d'années, cela fait plus d'un siècle, depuis la première guerre mondiale, que l'entreprise Balsan (qui a fusionné depuis avec le groupe Marck) fabrique des uniformes pour les militaires français. L'ensemble des contrats conclus avec l'armée représente un quart du chiffre d'affaires de Marck & Balsan, environ vingt millions d'euros par an.

Après une heure de visite dans les bureaux et les ateliers de confection, Florence Parly a déclaré : "C'est une entreprise très importante pour le ministère des armées. Je voulais remercier les femmes et les hommes qui y travaillent au quotidien et leur dire combien nos forces sont fières de ce qu'elles portent". Elle a rappelé que la loi de programmation militaire 2019-2025 prévoyait le renouvellement des équipements (casques, treillis, gilets pare-balles...) : "Ces commandes permettent de faire travailler des salariés et des entreprises".

Le directeur montre à la ministre les derniers investissements réalisés sur le site © Radio France - Sarah Tuchscherer

Bénéficiaire du plan France relance

La ministre n'a pas manqué de rappeler non plus que Marck & Balsan bénéficiait des crédits du plan France relance par le biais d'une subvention de 60.000 euros. Un montant qui a permis à la direction du groupe d'anticiper un investissement déjà prévu. "On a une nouvelle machine de découpe du tissu, explique Laurent Marck, qui permet de raccourcir le délai entre la prise de mesures et la fabrication. On fait du sur-mesure, ce qui évite les sur-stocks qui coûtent cher". Grâce à cet investissement, un plan d'embauche de onze personnes est en cours sur le site.