Pendant le confinement, Marynap a confectionné beaucoup de masques en tissu. Une activité qui se poursuit, mais les couturières recommencent aussi à reprendre les travaux d'aiguilles habituels et mis de côté ces quatre derniers mois.

Chez Marynap, on reprend progressivement le rythme habituel de travail

Chez Marynap, les couturières alternent entre masques et commandes classiques.

Marynap fait partie de ces entreprises qui n'ont pas fermé pendant le confinement, ou presque pas. Considérée comme un commerce essentiel, la société guérétoise a pu poursuivre son activité, notamment en vendant du tissu via un système de drive. "Ça nous a permis de ne pas trop souffrir du confinement", indique Maryse Mathivet, la gérante.

Pendant le confinement, Marynap a reçu des commandes de collectivités, de communes, d'association. Au total, près de 30 000 masques a réaliser. Les couturières viennent tout juste de l'achever. Mais déjà, d'autres commandes arrivent. Elles émanent aussi bien d'entreprises, de collectivité que de particuliers.

Depuis la fin du confinement, ce sont les commandes classiques, qui reprennent : du linge de maison, en particulier. "Nos clients ont été très tolérants, apprécie Maryse Mathivet. Leurs commandes du mois de février ont été suspendu, le temps de se consacrer aux masques. On commence enfin à s'y atteler de nouveau." Ces commandes commencent d'ailleurs à affluer de nouveau, d'autant plus que la quarantaine a donné envie de prendre soin de son intérieur. Les achats de rideaux et de linge de maison s'inscrivent dans cette logique.

Pour autant, Maryse Mathivet reste prudente pour l'avenir. La possible reprise de l'épidémie pourrait notamment peser sur la boutique de Marynap à Sarlat, en Dordogne, qui a démarré sa saison en retard, comme tous les commerces dépendant du tourisme. "Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, donc nous ne sommes pas optimistes, pour l'instant", conclut Maryse Mathivet.