Chez Merck, à Semoy : une grève pour les salaires et les conditions de travail

Après Thalès à la Ferté-St-Aubin, Hutchinson à Châlette-sur-Loing, Loomis à Orléans, un autre grand groupe est touché dans le Loiret par une grève portant notamment sur la question des salaires et du pouvoir d'achat : il s'agit du groupe pharmaceutique Merck Santé, à l'usine de Semoy, qui produit des antidiabétiques. Depuis jeudi dernier, une quarantaine de salariés sur 500 ont cessé le travail, essentiellement à la production Ils tiennent même un piquet de grève devant l'entrée et sur les ronds points alentours., notamment sur la route de Chanteau.

On nous propose des miettes"

A l'usine Merck de Semoy, il faut remonter à 2014 pour retrouver trace d'un tel mouvement social. A l'époque, c'était déjà sur les salaires, mais le mouvement avait été beaucoup plus suivi. Aujourd'hui, après une semaine de conflit, ce n'est pas le nombre de grévistes qui compte, estime Malik Boukaba, délégué CGT : "La plupart des grévistes sont des opérateurs et des techniciens, et donc cela impacte directement la production."

Cette année, dans le cadre des négociations annuelles, la direction de Merck a proposé 1% d'augmentation mais seulement pour les bas salaires. "On nous propose des miettes, dénonce Elise Philippeau, déléguée Force Ouvrière, l'équivalent de 20 euros brut par mois, ça ne compense pas les 2 pleins d'essence qu'on doit faire pour venir travailler chaque mois. Nous, on avait demandé une augmentation générale, qui puisse couvrir la hausse du coût de la vie. La direction dit qu'elle ne peut rien faire mais elle oublie que c'est nous qui produisons." Au niveau du groupe Merck, aucun syndicat n'a d'ailleurs signé cette année l'accord NAO sur les salaires.

Des grévistes de Merck ont investi les ronds-points près de l'usine de Semoy © Radio France - Patricia Pourrez

Mais Elise Philippeau évoque aussi des problèmes de condition de travail, avec "un ras-le-bol général, le manque de considération, l'absence de prime d'équipe pour des salariés se levant à 4h du matin et rentrant chez eux à 22h, une semaine sur deux" : "Il y a un mal-être que ne prend pas en compte la direction", conclut-elle.