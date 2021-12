Chez Stock A-Z à Chauray, le rush de Noël a démarré

Chez Stock A-Z, entreprise de logistique installée à Chauray, près de Niort, Noël est LA plus grosse période de l'année dans un contexte de montée en puissance du commerce en ligne qui s'est accélérée depuis la crise du covid-19. "Sur les quatre dernières années, notre chiffre d'affaires a été multiplié par plus de quatre. On est passé de 3 à 13 millions d'euros", détaille Julien Hugaud, le gérant de cette entreprise familiale créée il y a 31 ans.

Cette année, le chef d'entreprise constate tout de même "un petit recul. Dans l'ensemble, les clients ont eu énormément de mal à faire des prévisions après l'année de covid qu'on a vécu mais si on regarde sur N-2 on est quand même sur une belle croissance".

Julien Hugaud, gérant de Stock A-Z, travaille avec plus d'une centaine de personnes en ce moment. © Radio France - Noémie Guillotin

Les journées sont très intenses

Plus d'une centaine de personnes travaillent dans l'entrepôt contre une cinquantaine en période "calme". "C'est très chaud. Les journées sont très intenses. Il faut former les derniers arrivés et être productif pour que les gens reçoivent leurs colis au bon moment, avant les fêtes", raconte Annick, préparatrice de commande. L'amplitude horaire est plus importante et le travail étendu du lundi au samedi au lieu de cinq jours par semaine le reste de l'année. Difficile d'estimer le pic d'activité mais "on devrait être à 15.000/20.000 commandes dans la journée. Soit lundi prochain, soit le dernier lundi avant Noël", estime le gérant.

Et cette année mieux valait être prévoyant. "Avec les pénuries sur toutes les matières premières nous avons anticipé les achats de fournitures pour être sûr d'avoir des cartons. Et nos clients pareil ont anticipé leurs achats pour éviter d'avoir des ruptures. C'est une autre contrainte puisque aujourd'hui on a un bâtiment dédié juste pour stocker les cartons", indique Julien Hugaud.