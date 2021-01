La nouvelle éco : chiffre d'affaire doublé en 2020 pour un transporteur de Mazan

Dany Essabri est un chef d'entreprise désolé par ses bons résultats en 2020. Il est vraiment désolé car avant de diriger la société de transports Trans'Ailes à Mazan, il était restaurateur : "j'entends mes ex-collègues restaurateurs et traiteurs gémir et pleurer sur ce désastre mais nous, on a fait une année exceptionnelle. On travaille avec de grandes chaines de magasins comme Leroy Merlin ou Bricoman. On a engagé deux chauffeurs supplémentaires et on démarre 2021 sur les chapeaux de roues ! "

Livraisons en hausse avec les commandes sur internet

Huit chauffeurs poids lourds sont désormais au volant des camions Trans'Ailes. Le chiffre d'affaire a doublé parce qu'il fallait livrer tout ce que nous avons commandé via internet depuis le début de la crise sanitaire : "ça va d'un petit pot de terre à la cuisine équipée, le portail, la palette de carrelages. On livre tout. On a fait 50% de chiffre supplémentaires cette année. On a explosé : j'ai refusé pas mal de clients car nous n'avions pas les camions pour livrer".

Faire rouler les camions 7 jours sur 7

Les camions de Dany Essabri livrent à domicile partout en Vaucluse dans les heures qui suivent la commande. En 2021, Trans'Ailes pourrait déménager de Mazan vers Monteux pour s'associer aux traiteurs Brunet : "mes camions tournent du lundi au vendredi et ceux du traiteur roulent vendredi, samedi dimanche. On veut faire tourner nos camions 7 jours sur 7 : le traiteur en fin de semaine pour transporter son matériel de cuisine, réceptions et banquets, moi pour livrer mes clients à plein régime du lundi au vendredi".

Après son année 2020 exceptionnelle, Dany Essabri a partagé sa réussite : avec les traiteurs Brunet, il a offert une cinquantaine de repas de Noël aux personnes isolées de Mazan.