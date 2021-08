Les restaurants des Pyrénées-Orientales pénalisés par le pass sanitaire selon l'UMIH 66

Selon le président de l'UMIH 66, l'été a été très compliqué pour les restaurateurs et hôteliers

Invité ce lundi matin de France Bleu Roussillon, Brice Sannac, le président du syndicat UMIH 66, avait la mine des mauvais jours. Selon le représentant des hôteliers et restaurateurs des Pyrénées-Orientales, le mois d'août a été particulièrement mauvais dans le département.

"Concrètement depuis le 11 août et la mise en place du pass sanitaire pour les clients, le chiffre d'affaire a baissé de 15 à 50 % selon les établissements par rapport à août 2020. On a constaté un véritable délitement entre juillet et août. les clients n'ont pas été se faire tester spécialement pour aller au restaurant" explique Brice Sannac.

Interrogé aussi sur l'obligation du pass sanitaire désormais aussi pour tous les salariés de la restauration, Brice Sannac évoque "un nouveau coup dur pour nos métiers qui doivent faire face depuis plusieurs mois déjà à des difficultés de recrutement. Ce n'est en plus pas notre philosophie de jouer les gendarmes..."