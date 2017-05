Chiffre d'affaire en hausse de 6% pour Alstom : les syndicats veulent en voir les effets à Belfort

Alstom a présenté ce jeudi ses résultats annuels. Le constructeur ferroviaire enregistre 289 millions d'euros de profits et un chiffre d'affaire de 7,3 milliards d'euros, en hausse de 6% par rapport à l'année précédente.

Un an et demi après la vente de sa branche énergie à General Electric et 8 mois après avoir menacé de fermer son site de Belfort, Alstom a publié hier ses chiffres pour l'exercice 2016-2017. Le constructeur affiche une hausse de 6% de son chiffre d'affaire, à 7,3 milliards d'euros, et un profit de 289 millions d'euros.

Nos salariés peuvent être rassurés

Une bonne nouvelle pour le PDG du groupe Henry Poupart-Lafarge : "Nos salariés peuvent être rassurés. Alstom est dans une bonne dynamique de croissance. Nous continuons de nous adapter, d'innover, et je crois que c'est le principal pour nos salariés."

Ces bons résultats doivent être déclinés au niveau de Belfort

Enthousiasme plus mesuré du côté des syndicats du site de Belfort : "Le niveau des commandes est élevé mais il faut savoir que ce sont essentiellement des commandes à l'export faite à l'étranger, tempère André Fages, délégué CFE-CGC d'Alstom Belfort. En France, le marché est atone, et on nous parle régulièrement des risques de sous-charge dans les usines française à commencer par Belfort."

"Bien sûr ces chiffres sont une bonne nouvelle, reconnaît le délégué CFE-CGC d'Alstom Belfort André Fages. Maintenant il faudrait que ces bons résultats soient déclinés au niveau de Belfort. Parce que l'usine de Belfort est quand même toujours dans l'attente de commandes. On a eu les commandes de TGV qui ont été passées au début de l'année mais à part ça rien de neuf, pour ce qui est de la part gouvernementale. Et pour ce qui est de la part d'Alstom, des investissements sont toujours attendus. On attend de voir ce qui va se passer après la présidentielle."

Pour sauver le site de Belfort, le gouvernement avait lancé une commande de 15 TGV pour la ligne Bordeaux-Marseille. La SNCF de son côté s'est engagée à commander trente trains d'équilibre du territoire et six TGV Paris-Turin-Milan. Un comité de suivi a été mis en place mais il est à l'arrêt dans l'attente de la mise en place du nouveau gouvernement.