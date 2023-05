Chiffre d'affaire, personnel, à Anglet, bilan mitigé malgré les jours fériés en mai pour les restaurateurs

Quand on demande aux restaurateurs de la Chambre d'Amour à Anglet quel a été le bilan de ce mois de mai 2023, ils font d'abord la moue avant de répondre. Sauf Baptiste, gérant du Manava, "mais nous venons d'ouvrir, sans possibilité de comparer avec l'an dernier. Mais nous sommes dans nos objectifs" assure-t-il. A quelques mètres de lui, sur la terrasse du Café Bleu, Franck, le gérant, parle lui d'un mois "catastrophique", avec "10 à 15 % de pertes."

Météo et pouvoir d'achat

Le premier trouble-fête de ce mois de mai, c'est la météo. "Mais l'an dernier, le mois de mai avait exceptionnel, rappelle Jacques, gérant du Seven. Il avait fait beau quasiment tous les jours." Pour lui comme pour Julien, serveur aux Sables d'Or, les clients consomment différemment. "Il y a eu beaucoup de ponts, tout le monde ne peut pas dépenser à chaque fois. De plus, entre les grèves et l'inflation, le budget des gens se resserre. Enfin, même nous subissons cette inflation, et ça se ressent sur le prix de nos produits, qu'on n'a pas eu le choix d'augmenter." Autant d'éléments qui expliquent un mois de mai morose.

Retour de la main d'œuvre

En revanche, il semblerait que les difficultés de recrutement touchent à leur fin. Si des restaurateurs comme Franck ont toujours du mal à recruter, avec encore "trois personnes manquantes et l'obligation de fermer au moins un jour par semaine", tous les restaurants n'ont pas cette difficulté. Au Manava par exemple, "aucun problème pour trouver des serveurs, mais des cuisiniers, c'est un peu plus compliqué." Un problème résolu après quelques annonces sur les réseaux sociaux.

Au Seven, Jacques a fait un effort pour attirer du personnel. "On a proposé des CDD, des CDI, et des 35h. C'est normal de s'adapter à la demande des employés, et de proposer des contrats entendables pour notre secteur." Doublé avec un recrutement plus tôt dans l'année, il peut voir arriver la saison touristique avec sérénité, à l'abri des problèmes de main d'œuvre qu'il a pu connaître l'an passé.