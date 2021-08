Chiffre d'affaires, contrôle de police : l'impact du pass sanitaire dans les restaurants berrichons

Un pass sanitaire facile à contrôler à l'entrée de leur établissement mais qui provoque une baisse de leur chiffre d'affaires. Tel est le bilan qui ressort d'une étude réalisée par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Berry. Le principal syndicat de la profession a reçu 57 réponses de ses adhérents sur la semaine du 16 au 22 août.

Un pass sanitaire plutôt facile à contrôler auprès des clients

Le premier enseignement est que le pass sanitaire ne semble pas être le casse-tête annoncé pour les bars et les restaurants. 77,20% des personnes sondées ne rencontrent pas de difficultés pour contrôler le précieux sésame. Preuve que les inquiétudes étaient bien présentes avant l'extension du pass le 9 août, 56,80% des bars et restaurants se disent étonnés de la facilité avec laquelle les clients présentent leur pass. Et que ce soit dans l'Indre ou dans le Cher, les forces de l'ordre semblent faire confiance aux restaurateurs. Seuls 16% des sondés indiquent avoir été contrôlés par la police ou la gendarmerie. Et dans 84% des cas, l'opération s'est bien déroulée.

Malgré tout, c'est un premier point de tension. Certains clients refusés dans un bar arrivent à trouver une place dans un autre établissement volontairement moins vigilants. "Une majorité des exploitants réclament un contrôle plus large des forces de l’ordre car ils ne comprennent pas que, en suivant les consignes, ils acceptent d’avoir une baisse de C.A. alors que d’autres « hors la loi » bénéficient de la souplesse constatée", indique l'UMIH dans les conclusions de son enquête.

Une baisse plus ou moins marquée du chiffre d'affaires

Sur le plan économique, pas de place au doute : le pass sanitaire a des répercussions visibles sur la fréquentation des bars et restaurants. 78% estiment que cela provoque une baisse de chiffre d'affaires. Dans le détail, 21 établissements berrichons constatent au moins 25% de pertes, dont 9 connaissent une chute d'au moins 50% de leur chiffre d'affaires. D'autres préfèrent attendre la fin du mois d'août pour faire le bilan. Mais la tendance n'est clairement pas positive.