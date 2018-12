Chiffre du jour : 100 000 postes à prendre dans l'hôtellerie et la restauration

Ici, on recrute ! C'est le thème du Congrès de l'UMIH, l'union des métiers de l'Industrie hôtelière qui s'achève ce jeudi à Saint-Étienne. Depuis cet été, 100.000 postes sont en effet vacants en France, du serveur à la plonge, du commis au réceptionniste. Cela suscite beaucoup d'incompréhension chez les professionnels qui n'arrivent pas à recruter alors que le chômage dépasse en France les 9%. Ils ont donc réfléchi à leur avenir et à la mauvaise réputation que ces métiers peuvent avoir.

Redorer l'image de la profession

Selon le président de l'UMIH en Vaucluse, il faut en finir avec les rumeurs de dureté voire de maltraitance de la part de certains grands chefs. Cette violence verbale et ces conditions de travail exigeantes sont souvent difficiles à encaisser pour des jeunes tout juste diplômés. Patrice Mounier milite aussi pour s'affranchir des formations actuelles, qu'il juge trop longues. Il faudrait selon lui reproduire le modèle créée par le chef doublement étoilé Thierry Marx et ses écoles dont on ressort formé niveau CAP en 12 semaines, au lieu de 3 ans.

Il faut aussi redonner le goût aux nouveaux diplômés de travailler dans des brasseries. Une fois leurs études terminées, la plupart ne veut travailler que dans des grandes maisons ou des restaurants gastronomiques.