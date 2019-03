Chiffre du jour : 100 millions de litres de lait vendus pour la marque vauclusienne "C'est qui le patron ?"

Département Vaucluse, France

Le chiffre du jour est une belle réussite 100% vauclusienne. La marque "C'est qui le patron ?", dont on vous parle souvent sur France Bleu Vaucluse vient de passer un cap : celui des 100 millions de litres de lait vendu dans les rayons de nos supermarchés. Ce seuil est atteint en deux ans seulement. "Nous en rêvions au début de l'aventure" admet le Carpentrassien Nicolas Chabanne, le PDG, mais "en souriant, tant c'était inimaginable".

Le lait, le beurre et tant d'autres

Il avait prévu à l'époque de ne vendre que 20 millions de litres de cette marque des consommateurs créée pour mieux rémunérer les producteurs. Ils sont aujourd'hui 2.000 à participer à l'aventure. Le lait était le tout premier produit élaboré par la marque mais le beurre bio cartonne également. En tout, 15 produits, du jus de pomme aux pizzas en passant par le chocolat et le miel sont déjà en rayon. Les "consomm'acteurs", comme aime à les appeler Nicolas Chabanne, travaillent à en élaborer d'autres. Le poulet et les chipolatas en sont à l'étape de la validation du cahier des charges et des prix. La crème fraîche et la confiture, quant à elles, sont en attente de consommateurs.

Si vous voulez voir d'autres produits être vendu sous l'étiquette "C'est qui le patron ?", comme les olives ou les pruneaux, vous pouvez voter sur lamarqueduconsommateur.com. Tous ces produits sont désormais présents dans plus de 12.000 commerces. La petite marque partie du Vaucluse est désormais implantée partout en France.