Chiffre du jour : 12.000 bénéficiaires des Restos du Cœur en Vaucluse

Le Vaucluse est l'un des départements les plus pauvres de France. L'an dernier, 12.000 bénéficiaires ont franchi la porte des Restos du Cœur 84. Le chiffre augmente et l'association étend ses services.

Département Vaucluse, France

En Vaucluse, les Restos du Cœur sont venus en aide l'an dernier à 12.000 bénéficiaires. Pour la deuxième année consécutive, le réseau France Bleu est fier d'être partenaire des Restos, qui viennent de lancer leur 35e campagne d'hiver. En Vaucluse, septième département le plus pauvre de France, il y a du pain sur la planche. Au-delà des 12.000 bénéficiaires vauclusiens, les Restos ont servi en tout l'an dernier 1,6 million de repas, à l'échelle de la France.

Des services étendus en Vaucluse

Les Restos de Vaucluse, bien sûr, c'est avant tout l'aide alimentaire. C'est aussi des vestiaires solidaires, une antenne spéciale bébé, et puis des cours de cuisine, un suivi des budgets difficiles à boucler, des ateliers de français, du soutien scolaire et une aide au numérique, sans oublier l'organisation d'activité de loisirs, sport, ciné et même départ en vacances.

Vous voulez aider les Restos ? Plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez d'abord devenir bénévole, pour aider les près de 900 personnes déjà mobilisées en Vaucluse. Vous pouvez aussi offrir de la nourriture ou des produits d'hygiène, lors des week-end de collecte nationale, souvent au mois de mars. On peut aussi faire un don d'argent. Cela représente même presque la moitié des ressources de l'association et votre don est déductible des impôts à 75%. Enfin vous pouvez aller voir les Calogéro, Jenifer et autre Zazie : les Enfoirés représentent 7% du budget des Restos, entre les concerts, les CD ou les DVD.