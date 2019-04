Chiffre du jour : 13 418 maisons ou appartements ont été achetés l'an dernier en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Il s'est vendu en Vaucluse 13.418 maisons ou appartements l'an dernier, qu'ils soit neufs ou anciens. La Chambre des Notaires vient de se réunir et de faire son bilan. Le nombre de ventes est en très légère baisse par rapport à l'année précédente. Au contraire, les prix augmentent doucement, 2 % supplémentaires.

Une raison explique cela, c'est la loi de l'offre et la demande : il y a plus d'acheteurs que de biens à acheter et d'après les projections, la tendance va se confirmer cette année. Mais pas d'inquiétude si vous voulez devenir propriétaire puisque les taux d'intérêt restent bas.

Une maison type autour de 220.000 euros

Le prix médian du bien recherché est de 219.000 euros : 4-5 pièces, 100-110 mètres carrés habitables, 500-600 pour le jardin. Cette maison type, c'est 60% des ventes en Vaucluse. Mais forcément, il y a des différences selon les territoires. C'est dans le Sud Luberon que le prix médian est le plus élevé, à Orange qu'il est le plus bas. La plupart des acheteurs sont des Vauclusiens, dans la tranche d'âge 30-39 ans. Ils signent en moyenne pour 13 ans de prêt bancaire.