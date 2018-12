Chiffre du jour : 15% des Français ont froid chez eux

Alors que nous entrons de plain-pied dans le mois de décembre, 15 % des foyers français ont eu froid l'an dernier chez eux. Non pas parce qu'ils sont frileux, mais parce qu'ils n'ont pas osé augmenter leur thermostat. C'est l'Observatoire national de la précarité énergétique qui révèle ce chiffre. Ces 15% doivent faire un choix : se chauffer ou manger par exemple. Ils renoncent donc à pousser la température. Parmi eux, la plupart ont froid à cause d'une mauvaise isolation. D'autres aussi parce que leurs chauffages ne sont pas assez puissants.

Lutter contre la précarité énergétique

Pour inverser la tendance, le gouvernement entend lutter contre la précarité énergétique. Il existe un "chèque énergie" pour les Français les plus modestes : 200 euros versés début avril à près de six millions de foyers. C'est 50 euros de plus que l'an dernier, annoncés par Emmanuel Macron la semaine dernière dans son plan pour la transition énergétique. La même semaine, on a cependant annoncé que le prix du gaz et de l'électricité vont encore augmenter. De son côté, le Réseau pour la transition énergétique estime que 27 millions de logements en France sont des passoires énergétiques.