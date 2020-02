Chiffre du jour : 160.000 tonnes de tomates produites en 2019 en Vaucluse

C'est l'un des symbole de la Provence et l'une des cultures les plus importantes de PACA. Près de 160.000 tonnes de tomates ont été récoltées l'an dernier dans la région. La production est menacée par le virus de la tomate, arrivé en France.

Département Vaucluse, France

Près de 160.000 tonnes de tomates ont été produites l'an dernier en PACA. Mais ce chiffre va-t-il rester si haut cette saison ? Rien n'est moins sûr depuis que la menace du tomato virus plane sur la France. Ce virus, sournois, féroce et inguérissable est encore loin de la Provence, confiné pour l'instant en Bretagne mais il se propage vite : un plant touché et c'est toute la production qui part à la poubelle.

Forcément, cela inquiète les producteurs et toute la filière. Si le virus débarque chez nous, c'est tout un système économique qui se retrouve fragilisé. La tomate de PACA, c'est 160 millions d'euros de chiffre d'affaire annuel. Elle couvre 25% de la consommation annuelle en France. Un tiers alimente la filière industrielle de la tomate, coulis, tomates pelées, ketchup et plats en sauce.

Redoubler de vigilance

À part scruter les champs et potagers pour endiguer la contamination en cas d'apparition du virus, les agriculteurs ne peuvent pas faire grand chose. Selon l'Association d'Organisation de Producteurs nationale, l'AOPN Tomates de France, le jardinier du coin de la rue doit être aussi vigilant que l'agriculteur. Voilà ce qu'elle suggère : contrôler les semences et les plants destinés à être plantés, surveiller les feuilles et les fruits une fois plantés, stériliser les outils, éviter les déplacements des agriculteurs d'un poste à l'autre, passer par un pédiluve, éventuellement porter combinaisons et gants.

En Vaucluse, la production commence en mars, se termine début octobre avec un pic bien sûr en juin juillet. Cela laisse un peu de temps pour s'organiser.

