Chiffre du jour : 180 packs érotiques offerts aux soignants de réanimation de l'hôpital d'Avignon

Le magasin érotique Body House au Pontet vient d’offrir aux soignants du service de réanimation de l’hôpital d’Avignon 180 packs "réconforts". A l'intérieur, une huile comestible chauffante, un chéquier coquin, un lubrifiant et un porte-clés érotique.

Ce cadeau surprise a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Ce succès a étonné le fondateur de Body House basé au Pontet. Il ne cherchait pas à faire le buzz, dit-il. En tout cas, il a eu depuis des demandes d’autres établissements de santé ainsi que de plusieurs Ehpad. Des clins d'œil aussi du CPTS du Comtat Venaissin qui regroupe 700 professionnels de santé sur 35 communes.

Les ventes de jouets sexuels boostées pendant le confinement

Il faut dire qu’avec le confinement, le marché des sex toys se porte plutôt bien. Depuis l'annonce du reconfinement fin octobre, les ventes de jouets sexuels ont été boostées. Selon les chiffres donnés par le dirigeant de Passage du Désir, une chaîne de "lovestore" qui possède cinq magasins à Paris et plusieurs en régions dont PACA, les ventes ont enregistré une hausse de 185% le dernier jour d'ouverture de ses boutiques. Habitués ou pas, les clients sont venus en nombre aussi dans la boutique marseillaise.

Le fondateur de la marque estime que ses ventes sont multipliées par six par rapport à une période normale. Pour Patrick Pruvot, les gens ressentent moins de culpabilité qu'avant à acheter des jouets érotiques et en ligne, c'est aussi plus facile.