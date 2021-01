Chiffre du jour : 2.200 entreprises de l'économie sociale et solidaire en Vaucluse

L'économie sociale et solidaire concerne 2.200 entreprises de Vaucluse. Elle représente même 14% de l'emploi privé dans le département. La chambre régionale de l'ESS est en tournée dans les territoires pour parler des conséquences de la crise.

L'ESS, kézako ? Ce sigle ne vous dit peut-être rien. Il signifie "économie sociale et solidaire". La Chambre régionale de l'ESS est en tournée en ce moment dans les territoires de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour accompagner tous ses acteurs économiques. L'ESS, c'est un peu une économie alternative, loin des multinationales et de la quête effrénée du profit.

Solidarité et démocratie

L'activité de ces entreprises est forcément fondée sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Il n'y a pas de profit, l'argent est réinvesti et elle implique une gestion démocratique : un homme ou une femme égale une voix. Le Vaucluse compte 2.200 entreprises de l'ESS.

Voici quelques exemples. Okhra, le Conservatoire des ocres et de la couleur à Roussillon en fait partie. Il porte des missions de transmission du savoir-faire, de visite éducative et de formation. Les jardins de Solène, à Pernes-les Fontaines, œuvrent eux à l'insertion professionnelle des adultes en situation de handicap à travers des potagers, pour la défense d'une agriculture locale et bio. Vous connaissez peut-être la Roue, la monnaie locale, créée pour encourager le commerce local, exemple parfait de l'économie sociale et solidaire.

Le tissu de l'ESS est dense en Vaucluse. 2.200 entreprises, on l'a dit, existent sous le statut d'associations, de mutuelles, de fondations, de coopératives. Elles représentent 14% de l'emploi privé, avant tout dans des secteurs comme l'action sociale, la culture, l'enseignement et le soutien aux entreprises.