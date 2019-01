Chiffre du jour : 215 000 hectolitres de vin bio sont produits chaque année en Vaucluse

Vaucluse, France

Le Vaucluse est le champion du vin bio. Chaque année, le département en produit 215.000 hectolitres. C'est le premier en terme de surface, avec 9.000 hectares qui n'utilisent plus de produits chimiques. C'est aussi le deuxième département en nombre d'exploitations : 478 producteurs étaient répertories en bio en 2016 en Vaucluse.

Le Vaucluse sera donc largement représenté à la plus grande cave bio du monde à Montpellier. Le salon du vin bio ouvre ses portes ce lundi jusqu'à mercredi. Les vignobles AOC des Côtes du Rhône et de la Vallée du Rhône sont même les plus gros producteurs de vin bio en France.

Une demande en forte augmentation

La demande explose. En un an, la consommation de vin bio en France a augmenté de presque 20%. On en trouve partout, en vente direct, chez les cavistes, dans les magasins bio, en vente directe et même en grande surface. La majorité des restaurateurs proposent également sur leur carte des vins bio. La consommation en France cartonne mais le bio dépasse aussi nos frontières. Nos amis allemands, italiens, et britanniques en sont très friands également.

#SaveTheDate

Millésime Bio @Sudvinbio , #salon mondial du #vin biologique, ouvrira ses portes du 28 au 30 janvier au Parc des Expos de Montpellier.

Au programme de cette 26e édition : dégustations de vins 100% #bio, conférences et 1 200 exposants.

➡️ https://t.co/XbpJo113Ykpic.twitter.com/DjIOqOSB2R — Prosper en affaires (@Prosperaffaires) January 20, 2019