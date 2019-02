Chiffre du jour : 263 revendications du Vaucluse sur la plateforme des gilets jaunes

Vaucluse, France

En quelques semaines, la plateforme lancée par les gilets jaunes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a recueilli 263 propositions pour le département de Vaucluse. Celle qui a obtenu le plus de voix est une idée qui revient beaucoup dans le discours des gilets jaunes : la baisse de la TVA pour les produits de première nécessité, avec 305 voix. Viennent ensuite la mise en place du RIC, le référendum d'initiative citoyenne et le régime général de retraites pour tous les élus. Un peu plus loin, on retrouve un autre marqueur des gilets jaunes : le retour de l'impôt sur la fortune.

Capture d'écran de la plateforme des gilets jaunes de PACA

La première étape est désormais terminée

Dans un premier temps, cette plateforme a permis de rassembler de manière organisée les revendications. La phase de consultation, la "boîte à idées", est désormais terminée. Les gilets jaunes sont actuellement en train de synthétiser le tout. Les idées qui ont obtenu le plus de voix seront à nouveau soumises au vote, avant d'être présentées au gouvernement d'ici le printemps.

Au niveau de la région, la plateforme rassemble un millier de revendications. En complément, les gilets jaunes ont aussi lancé leur plateforme nationale, intitulée "le vrai débat", en réponse au grand débat national voulu par Emmanuel Macron. Même si la mobilisation est plus faible sur les rond-points, elle semble donc toujours vive sur internet.