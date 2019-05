Chiffre du jour : 300.000 euros d'aide pour les commerçants avignonnais touchés par le mouvement des gilets jaunes

L'Etat débloque en tout cinq millions et demi d'euros pour les centres-villes touchés par le mouvement des gilets jaunes. Avignon doit toucher 300.000 euros d'aide. Les commerçants sont plutôt satisfaits.

Les commerçants d'Avignon vont pouvoir souffler. Ils devraient bénéficier d'une enveloppe de 300.000 euros, de la part de l'Etat. Un coup de pouce après plusieurs mois de mobilisation des gilets jaunes. Cette aide est destinée à 34 villes qui ont souffert, surtout leurs commerces, désertés ou dégradés pendant de nombreux samedi consécutifs. Dans la région, Marseille et Toulon sont également concernées.

Le dispositif reste à définir

En tout, cette aide monte à 5,5 millions d'euros, contre 3 millions prévus au départ. À Avignon, la maire Cécile Helle précise que les 300.000 euros s'adresseront aux commerçants du centre-ville. Des mesures "simples et concrètes" précise-t-elle, décidées en concertation avec la Chambre de commerce et d'Industrie et la fédération des commerçants. Qui, quand, comment, cela reste donc à déterminer.

La mesure est plutôt bien accueillie par les principaux concernés, à en croire le président de la Fédération des associations de commerçants avignonnais, Claude Tumino. Il suggère tout de même que tous les commerçants, un millier environ intramuros et un millier extramuros touchent cette aide. Six mois après le début du mouvement des gilets jaunes, les manifestations sont de moins en moins régulières, les cortèges de moins en moins fournis, mais à Avignon, les commerçants n'ont pas encore tous retrouvé leurs clients.