Chiffre du jour : 350 artisans boulangers travaillent en Vaucluse

Par Camille Labrousse, France Bleu Vaucluse

En Vaucluse, ils sont 350 boulangers à fabriquer eux-mêmes leurs pains, viennoiseries, brioches et quiches. Leur syndicat, le groupement des artisans boulangers du 84 demande à être mieux protégé face aux boulangeries industrielles, qui se développent de plus en plus.