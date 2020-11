Chiffre du jour : 40% de baisse des indemnités chômage selon l'Unedic

L'Unedic a calculé que si la réforme de l'assurance chômage est appliquée telle que le prévoit le gouvernement, les allocations chômage de plus d'un million de personnes baisseraient. 400.000 chômeurs verraient leur indemnisation baisser en moyenne de 40 %. Le montant moyen mensuel net de l’allocation passerait de 890 à 535€.

Les syndicats ont obtenu un délai de trois mois pour modifier cette réforme. Ils rencontrent la ministre du travail jeudi. Elisabeth Borne leur promet que "la réforme ne sera pas la même que la première"

En Vaucluse, cette réforme risque de faire mal dans le tourisme et la restauration

Les plus grands perdants seront ceux qui alternent période de chômage et contrats courts car le nouveau calcul du salaire tiendra compte des jours travaillés et des jours non travaillés ce qui fait forcément baisser le montant de l’allocation. Le gouvernement veut inciter à la reprise d’activité. Sauf que l'UNEDIC a calculé que les premiers touchés seront ceux qui travaillent dans le tourisme ou l’hôtellerie-restauration, des secteurs frappés de plein fouet par la crise, .

En Vaucluse, on compte près de 20.000 emplois touristiques. Il y a aussi plus de 2.000 cafés et restaurants dans le département. Ils emploient 6.000 personnes. Là aussi beaucoup en contrat court pour la saison touristique. Leur principale organisation professionnelle estime qu'un tiers des cafés et restaurants ne survivra pas à la crise sanitaire.

Pour tous les salariés licenciés et tous les CDD qui ne retrouveront pas d'emplois dans le tourisme, la crise sanitaire pourrait bien imposer une double peine si la réforme de l'allocation chômage n'est pas... réformée.