Chiffre du jour : 6.000 apprentis formés chaque année en PACA dans l'artisanat

Choisir la filière de l'apprentissage continue d'être l'une des meilleures voies pour trouver rapidement un emploi. 6000 apprentis sont formés chaque année en PACA par l'Université des métiers et de l'artisanat de la région. Jusqu'à vendredi 5 février, c'est la semaine nationale de l'apprentissage dans l'artisanat.

80% des apprentis trouvent un emploi pérenne

C'est un secteur qui continue d'embaucher, malgré la crise sanitaire. L'apprentissage offre des débouchés sûrs pour les jeunes qui choisissent cette filière. 80% des apprentis ont trouvé un emploi pérenne dans les six mois qui ont suivi l'obtention de leur diplôme.

En Vaucluse, le CFA d'Avignon forme chaque année 1200 apprentis dans des secteurs très variés comme l'alimentation, la coiffure, l'électricité, la mécanique moto ou encore la vente. Il y a en tout 14 métiers, du CAP au bac + 4.

Des formations numériques pour s'adapter à la crise

Pour faire face à la crise sanitaire, le réseau des CFA de l'artisanat en PACA a renforcé son offre de formation à distance. L’Université régionale des métiers et de l’artisanat de Provence-Alpes-Côte-d’Azur a notamment lancé la plateforme "For me up", un parcours formation intégralement numérique pour les apprentis en filière alimentaire. Les formateurs y détaillent en vidéo l’apprentissage des gestes professionnels. On apprend par exemple à préparer des macarons ou à découper un poisson.

Pour découvrir ces métiers de l'artisanat, le CFA d'Avignon ouvre ses portes au public samedi 6 février de 9h à 13h. Rendez-vous sur ses deux sites 12 boulevard Saint-Roch et 7 avenue de l'Etang en présentiel (sauf si nouvelles mesures sanitaires plus drastiques) ou en virtuel sur la page Facebook du CFA.

A cette occasion, les jeunes et leurs familles pourront rencontrer les enseignants, les apprentis, s'informer sur le contrat d'apprentissage ou encore visiter les ateliers. Et peut-être qui sait, se préinscrire pour la rentrée prochaine !