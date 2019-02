Chiffre du jour : 60% des foyers fiscaux ne sont pas imposables en Vaucluse

Vaucluse, France

D'après les derniers chiffres disponibles et fournis par le fisc, 60% des foyers fiscaux sont non imposables en Vaucluse. C'est supérieur de 3 points à la moyenne nationale et cela confirme que le 84 est l'un des départements les plus pauvres de France. Les centres des impôts sont très visités en ce moment, un mois après la mise en place du prélèvement à la source, mais une grande partie de la population vauclusienne y reste étrangère.

Plus de 800 foyers fiscaux payent le nouvel impôt sur la fortune

Plus d'un foyer sur deux ne gagne pas suffisamment d'argent pour être soumis à l'impôt sur le revenu et ce chiffre est en progression d'année en année. Le montant moyen de l'impôt sur le revenu est de 1.200 euros par an en Vaucluse. C'est moins qu'ailleurs en France. À l'autre bout du spectre des impôts, 851 personnes sont assujettis à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, la nouvelle version de l'ISF.