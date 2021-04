Chiffre du jour : 7.500 entreprises du BTP dans le Vaucluse

Le Vaucluse compte 7.500 entreprises du bâtiment et des travaux publics, elles emploient plus de 12.300 personnes et pèsent, dans l'économie locale, deux fois plus que les banques et les assurances réunies. C'est dire l'importance du secteur dans le département, mais il est - comme les autres - fragilisé par la crise sanitaire. Les carnets de commande se sont vidés en 2020, l'activité a reculé de plus de 40% l'année dernière.

"Lancez des chantiers publics ! "

La fédération du BTP de Vaucluse lance donc un appel en direction des collectivités : "faites-nous travailler, lancez des chantiers !" Evidemment, la région, le département, les mairies sont très sensibles à la situation du BTP. C'est un vrai fer de lance pour l'économie, il créée de l'emploi et suscite des vocations. Chaque année, plus de mille jeunes Vauclusiens s'engagent dans des formations aux métiers du bâtiment - il y a en a beaucoup, de la maçonnerie à l'électricité en passant par l'économie de la construction ou le génie climatique.

Mais le troisième confinement qui commence, et les incertitudes qui durent, plombent la santé des entreprises, confrontées, en plus, à l'envolée des prix des matières premières : plus 4% ces derniers mois pour l'aluminium, plus 10% pour le cuivre.