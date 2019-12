Chiffre du jour : 74.569.212 euros de promesses de dons pour le Téléthon 2019

Le Téléthon retrouve des couleurs. Les promesses de dons repartent à la hausse : 74.569.212 euros collectés pour l'édition 2019. Vous pouvez encore faire gonfler ce chiffre en donnant plus que prévu. Ils serviront à financer la recherche contre les maladies génétiques.

L'édition 2019 du Téléthon est une réussite. Il a permis de collecter 74.569.212 euros de promesses de dons. Ce chiffre est en augmentation, après des années de baisse. Il peut encore aller au-delà, puisque le 36 37 est ouvert jusqu'à vendredi et qu'ensuite, vous pouvez toujours gonfler votre dons.

Mais on est quand même loin des 106 millions d'euros collectés, record de 2006. Depuis quelques années, le Téléthon se fait voler la vedette et les dons en pâtissent, entre l'hommage national à Johnny Hallyday, les gilets jaunes et ce week-end, les manifestation contre la réforme des retraites.

Financer la recherche

L'argent récolté servira à financer la recherche contre les maladies génétiques. Il permet de lancer de nouveaux essais cliniques, sur l'animal puis sur l'homme, grâce à des technologies de pointe, dans des laboratoires performants. Le Téléthon possède d'ailleurs son labo, le Généthon.

Mais faute de moyens suffisants, il faut faire des choix. Seuls 15% des projets de recherche sont finalement retenus. Ils portent sur près de 8.000 maladies rares qui touchent moins d'une personne sur 2.000. Ces maladies affectent les muscles, la vision, la peau, le sang ou le cerveau. Cette année, l'AFM Téléthon soutient 35 essais sur 28 maladies rares.