Chiffre du jour : 9.000 Vauclusiens sont accueillis chaque mois par le service d'action sociale

Chaque mois, le service d'action sociale du Département de Vaucluse reçoit plus de 9.000 personnes.

Ces Vauclusiens sont accueillis dans des EDeS, des Espaces Départementaux des Solidarités - il y en seize dans le département. Ils peuvent y rencontrer des assistantes sociales (qui les orientent dans leurs démarches), des conseillers en économie familiale (qui les aident à gérer leur budget), mais aussi des psychologues, des sages-femmes, ou des conseillers conjugaux… Toute une panoplie de professionnels qui les soutiennent dans leur quotidien.

Mais les plus gros besoins sont d'ordre financier. Le Vaucluse est le sixième département le plus pauvre de France. Aujourd'hui, un vauclusien sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 1.000 euros par mois. Et la crise sanitaire a aggravé la situation. Le nombre de bénéficiaires du RSA est passé, en un an, de 15.000 à 18.000. Le département a versé, en 2020, près de 111 millions d'euros, au titre du revenu de solidarité active.

Rebondir

Pour aider les allocataires à rebondir, le conseil départemental anime une plateforme de rencontre entre recruteurs et bénéficiaires du RSA. elle s'appelle jobvaucluse.fr et elle fonctionne comme un site de rencontre classique, avec géolocalisation des offres d'emplois et des profils, pour que les bénéficiaires trouvent un poste non loin de chez eux.

Et pour les aider à se loger, le Département active son plan de l'habitat, avec un objectif : livrer chaque année 4.000 logements supplémentaires, dont la moitié à loyer maitrisé. Il cherche aussi à accélérer la réhabilitation des logements sociaux. L'an dernier, 476 appartements et villas ont été rénovés.