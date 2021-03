Chiffre du jour : 942 demandes de "prime renov'" déposées dans le Vaucluse depuis le début de l'année

Propriétaires et co-propriétaires peuvent déposer des demandes de "prime renov"

Neuf cent quarante-deux demandes de "primes renov" ont été déposées dans le Vaucluse depuis le début de l'année. Ça représente déjà les trois quarts du nombre de dossiers engagés sur toute l'année dernière.

Le dispositif fait un carton chez nous et la ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, vient le vérifier. Emmanuelle Wargon est attendue dans le département ce jeudi, pour faire le point sur cette aide qui permet aux ménages de financer des travaux de rénovation thermique (achat d'une nouvelle chaudière, installation d'un poêle à granules, isolation des combles de la maison ou carrément rénovation globale du logement).

Jusqu'à 90% du montant du devis

Le montant de l'aide varie en fonction du type de travaux réalisés et des revenus des occupants. Pour les foyers les plus modestes, la prime peut couvrir jusqu'à 90% du montant du devis. Evidemment, le chantier doit être réalisé par une entreprise agréée.

L'objectif est de lutter contre les passoires énergétiques, contre les déperditions d'énergie, dangereuses pour la planète et pour le porte-monnaie. Il y a des ménages qui font face à des factures beaucoup trop salées. On appelle ça "la précarité énergétique", et elle touche, dans le Vaucluse, près d'un foyer sur cinq. L'enjeu est donc de taille.

Vous trouverez toutes les infos sur cette prime sur le site maprimerenov.