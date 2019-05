Chiffre du jour : 950 millions d'euros de fonds européens pour la région PACA

Entre 2014 et 2020, 950 millions d'euros ont été accordés à la région PACA à travers des fonds européens. Les programmes de l'Union européenne permettent de développer les territoires, ruraux ou urbains et de donner un coup de pouce aux entreprises.

Département Vaucluse, France

Sans l'Europe, de nombreux projets n'auraient pas pu voir le jour en région PACA. Pour la période 2014-2020, 950 millions d'euros de fonds européens ont été accordés en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le plus gros de la somme, 476 millions, va au programme européen FEADER, pour le développement rural régional. C'est ce fonds, par exemple, qui a permis de financer les distributeurs automatiques de produits fermiers installés dans le département de Vaucluse. Il a permis aussi à des producteurs de pommes d'acquérir des filets anti-insectes ou de moderniser le réseau d'irrigation du canal de Monteux.

Le développement de la ruralité et des entreprises

Il existe aussi un programme pour le développement économique, crucial pour les territoires. C'est le FEDER, le fonds européen pour le développement régional, à hauteur de 284 millions d'euros. Son but est de favoriser la croissance des petites et moyennes entreprises, de développer l'économie numérique et de préserver les ressources de la région. Il a par exemple permis de rénover la maison de santé de la rocade à Avignon. Il a aussi permis de développer le très haut débit dans le département.

L'Europe ne finance jamais tout cela à elle seule. L'Etat, le département, la région, parfois les communes mettent aussi la main au porte-feuille et l'Europe vient en complément de ces aides. Que vous soyez un Européen sceptique ou convaincu, vous pouvez vous rendre sur europe.maregionsud.fr pour avoir un aperçu du nombre de projets financés par l'Europe.