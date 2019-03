Chiffre du jour : cinq sites sont classés Seveso en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Cinq sites Seveso sont implantés en Vaucluse. Il s'agit d'industries dangereuses répertoriées selon les risques qu'elles peuvent entraîner : il y a les Seveso Seuil bas et les Seveso seuil haut, précise la Chambre de Commerce et d'Industrie à l'occasion de la semaine de l'industrie. Sont concernés deux dépôts pétroliers au Pontet, Butagaz à Bollène, Primagaz à Caderousse, le site d'Eurenco à SORGUES et CAPL, toujours à SORGUES.

Ils sont classés Seveso en raison de leurs stocks : des produits agropharmaceutiques, explosifs ou inflammables. Dans une moindre mesure, le département compte aussi 287 ICPE, à savoir des inspections classées pour la protection de l'environnement. Soit des sites susceptibles de créer des pollutions ou des nuisances.

Plusieurs accidents il y a quelques années

Par le passé, il y a déjà eu des accidents en Vaucluse. En septembre 98 par exemple, sur le site CAPL de Sorgues, une explosion et un incendie ont provoqué l'évacuation de 70 personnes aux alentours. En 2002, la SNPE (société nationale de poudres et explosifs, qui porte bien son nom), l'ancêtre d'Eurenco connaît elle aussi une explosion et deux ouvriers sont grièvement blessés.

Les associations écologistes comme France Nature Environnement sont très vigilantes sur la question. Elles font d'ailleurs partie des commissions de suivi, qui surveillent chaque site Seveso. Au-delà des associations, tout le monde y est représenté, l'entreprise, l'Etat, ses salariés, les collectivités, les riverains et les associations.