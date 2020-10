Chiffre du jour : jusqu'à 400 livres triés chaque semaine au centre social l'Espelido, à Montfavet

Au centre social l'Espelido, à Montfavet, 400 livres sont triés chaque semaine. C’est un chantier d’insertion baptisé “Récupelido”. Une initiative louable à deux niveaux. D’abord, elle permet de remettre le pied à l’étrier de Vauclusiens qui ne travaillent plus depuis longtemps en leur offrant un emploi : préparateur de commande, manutentionnaire, agent de tri, pour des contrats de quatre mois à un an et demi.

Ensuite, Récupelido offre une seconde vie aux livres qui traînent parfois dans nos greniers. Ce serait dommage de les laisser s’y abîmer quand on sait que le papier est recyclable jusqu’à sept fois. C'est donc un projet social et écologique : Récupelido a tout pour plaire. En plus des livres, le chantier d’insertion s’occupe aussi des déchets verts.

Avec les longues soirées de couvre-feu qui nous attendent, vous allez avoir du temps, soit pour bouquiner, soit pour trier votre bibliothèque et apporter vos ouvrages à l’Espelido. Le dépôt des livres est possible du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, à Montfavet. Ensuite, les salariés du centre social trient ces livres, les remettent en état si nécessaire et les envoient à l’entreprise Recyclivre, premier site de vente en ligne de livres d’occasion. C’est là aussi de l’économie sociale et solidaire, c’est à dire dont le principe se fonde sur l’utilité sociale ou la solidarité. On y trouve à peu près tout alors allez-y, pour vous, pour vos cadeaux de Noël. Les livres coûtent trois fois rien et la livraison est rapide. Bien plus bénéfique qu’Amazon, surtout que Recyclivre reverse une partie de son chiffre d’affaire à des associations.