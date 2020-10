Chiffre du jour : jusqu'à 50% d'augmentation de la taxe foncière en Vaucluse

Le Vaucluse n'échappe pas à l'augmentation de la taxe foncière ces dix dernières années. Dans certaines communes, elle a augmenté de plus de 50%. L'Union nationale des propriétaires immobiliers dénonce cette hausse constante et demande le gel de cet impôt.

En Vaucluse, on constate jusqu’à 50% d’augmentation de la taxe foncière sur les dix dernières années. Elle vient d’être prélevée aux propriétaires. L'UNPI, l’union nationale des propriétaires immobiliers nous apprend que le montant de cette taxe n’a fait qu’augmenter ces dix dernières années : 30% de hausse à l’échelle de la France. Cela peut même monter plus haut dans notre département : 52% à Castellet, 50% à Auribeau, 49 à Blauvac.

Plus de taxe, moins de travaux

On compte aussi des augmentations beaucoup plus faibles : 18% à Grillon, 20 à Avignon. Ce sont les collectivités qui bénéficient de cet impôt (commune, intercommunalité et département) qui en décident du taux. L’UNPI dénonce cette augmentation, supérieure dit-elle à l’inflation et à l’augmentation des loyers que peuvent percevoir les propriétaires.

L'Union explique que les propriétaires ne peuvent pas être taxés à l’infini. Puisque les taxes qu’ils doivent payer sont de plus en plus élevées, ils peuvent moins rénover leur logement. Cela pose selon elle deux problèmes. D’abord, la rénovation énergétique se trouve ralentie. Les propriétaires ont moins d’argent pour mieux isoler leur logement. Deuxième problème, ils rénovent moins tout court les biens qu’ils mettent à la location. Les bâtiments sont moins entretenus et des quartiers entiers se paupérisent. L’UNPI demande donc que soit gelé la base des valeurs locatives. C’est à partir de ce chiffre, entre autre, qu’est calculé l’impôt