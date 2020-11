Chiffre du jour : La Poste recrute 600 personnes en PACA pour faire face à la hausse des colis pour Noël

Depuis le déconfinement du mois de mai, La Poste distribue 30% de colis en plus, et elle s’attend à une explosion de la demande pour fin novembre et surtout décembre. Avec le reconfinement, les achats de Noël vont se faire beaucoup par internet. Alors pour faire face à cette hausse, la Poste lance un vaste recrutement national : 9000 personnes en France dont 600 en Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

450 emplois sont ainsi à pourvoir sur la région Paca pour la distribution des colis, auxquels s’ajoutent 120 postes sur les sites logistiques que sont la plateforme colis de Cavaillon et celle des Arcs-sur-Argens. Ces emplois en renfort sont à pourvoir sur le site laposterecrute.fr.

4 millions de colis distribués chaque jour, 600.000 rien qu'en PACA

Les prévisions de volumes de colis des e-commerçants annoncent de nouveaux records pour la fin de l’année. En cinq ans, les volumes colis sur novembre-décembre ont doublé. La Poste s’attend à traiter jusqu’à quatre millions de colis en une seule journée contre 3,1 millions en 2019. Cela représente 600.000 paquets rien que pour la région PACA.

Des camions sont aussi prévus en renfort : 500 en plus par jour, soit un millier en tout dans la région. Même si les chiffres donnent le tournis, augmentation du nombre de livraisons, doublement du nombre de camions de livraison, La Poste se félicite de jouer la carte écologique. Elle se targue d’avoir l’une des premières flottes de véhicules électriques au monde avec 36.000 véhicules électriques.

Par contre, La Poste prévient, elle n’a pas de baguette magique ou de traineau du père noël, donc mieux vaut anticiper au maximum vos commandes pour être livrés à temps !