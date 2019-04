Chiffre du jour : le grand débat national a coûté 12 millions d'euros

Département Vaucluse, France

Douze millions d'euros, "c'est le coût de la démocratie" dit le secrétaire d'État Sébastien Lecornu, l'un des ministres coordinateur de l'opération. En fait, c'est surtout le coût de l'organisation du grand débat national, qui a duré trois mois et dont le premier ministre Edouard Philippe fait ce lundi une première restitution. Pour ce compte-rendu en grandes pompes, il a choisi le Grand Palais à Paris, en présence des cinq "garants" de la bonne tenue de ce grand débat.

Sur ces 12 millions, les services du Premier ministre en prennent en charge environ 3 millions, 1 million 7 pour le ministère de l'Economie mais la facture est surtout salée pour le ministère de la Transition écologique qui finance plus de 6 millions d'euros. Tout cela a servi à payer les déplacements, présidentiels, ministériels et des élus mais aussi tout le matériel et la location des salles quand il s'agissait de lieux privés.

Quel calendrier ?

Après cette première restitution, Edouard Philippe s'exprime ce mardi devant les députés, où se tiendra un vote. Même chose mercredi au Sénat. Ce qu'attendent vraiment les Français, les mesures concrètes commenceront à être présentées milieu avril, jusqu'à cet été. Les citoyens, dont beaucoup de Vauclusiens espèrent du concret. Ils ont pu s'exprimer à travers des cahiers de doléances installés dans 134 communes du département ainsi que dans 84 réunions publiques.